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Haber Giriş: 24.09.2020 - 12:49 | Son Güncelleme:

Evlat nöbetindeki aileye müjdeyi, Bakan Soylu verdi

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Evlat nöbetindeki aileye müjdeyi, Bakan Soylu verdi
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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden Fahrettin- Meryem Akkuş çiftini telefonla arayıp, 5 yıl önce İstanbul'da kaçırılıp dağa götürülen oğulları Erkan'ın, Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu, Türkiye'ye getirildiğini ve kendileriyle buluşturulacağı müjdesini verdi.​

İstanbul'dan geçen yıl 20 Eylül'de Diyarbakır'a gelen Fahrettin Akkuş, 2015'te Sultangazi'de, 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Erkan için HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Fahrettin Akkuş'un oğlu Erkan, Irak'ın kuzeyinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Fahrettin- Meryem Akkuş çiftine müjdeli haberi telefonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Soylu, Erkan'ın emin ellerde olduğunu belirterek, "Hayırlı olur inşallah. Hiçbir endişeniz olmasın. 24 saat telefonun ucundayım. Allah'a emanet olun. Herkese çok selamlar" dedi.

Evlatlarına kavuşacakları için mutlu olduklarını söyleyen Fahrettin- Meryem Akkuş çifti ise, "Allah razı olsun bakanım, teşekkür ederim. Allah sizi bizim başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" diyerek teşekkür etti.

Diyarbakır'a getirilen Erkan Akkuş'un, emniyetteki işlemlerinin ardından ailesiyle buluşturulacağı öğrenildi.

 

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