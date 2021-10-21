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Evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden Kaymakam Karaaslan: Bu mücadele büyük bir mücadeledir

#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti
Evlat nöbetindeki aileleri ziyaret eden Kaymakam Karaaslan: Bu mücadele büyük bir mücadeledir

DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirtip, HDP il binası önünde 780 gündür eylem yapan ailelere destek ziyaretinde bulundu. Ailelerin verdiği mücadelesinin büyük bir mücadele olduğunu belirten Kaymakam Karaaslan, “İnşallah en kısa zamanda yavrularına kavuşurlar" dedi.

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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 236 ailenin 780 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 32 aile çocuklarına kavuştu.

'ÇOCUKLARI DEVŞİRİP DAĞA GÖTÜRÜYORLAR'

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan, ilçedeki bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle evlat nöbetinin yapıldığı çadırı ziyaret etti. Ailelerle tek tek sohbet eden Karaaslan, daha sonra Kuran-ı Kerim hediye etti. Ailelerin çocukları için verdikleri mücadelenin büyük bir mücadele olduğunu ifade eden Karaaslan, Ergani olarak bu mücadeleye destek vermek için geldiklerini söyledi. Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ergani olarak her türlü desteğe hazırız. Anne ve babalarımıza ne kadar müteşekkir olsak azdır. Onlar evlatlarını aramak için bu yola çıktılar. Bu yolda da 800'üncü güne yaklaşıyorlar. İnşallah hep birlikte evlatlarına kavuşurlar. Onlara en büyük armağanları evlatları, evlatlarından ayrılmaları da en büyük acı. Bu terör örgütü de çocukları devşirip dağa götürüyor. Dağda yaşamın nasıl olduğunu hepimiz biliyoruz. Çocukları ailelerinden kopararak, terörist yapıyorlar. İnşallah en kısa zamanda devletimizin de mücadelesiyle terör örgütü bitecek. Annelerimiz de bu mücadeleye çok destek verdi. Allah kendilerinden razı olsun. Allah yardımcıları olsun, her zaman yanlarındayız. İnşallah en kısa zamanda yavrularına kavuşurlar."

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#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

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