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Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soylu'ya pankartlı kutlama

#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti
Evlat nöbetindeki ailelerden Bakan Soyluya pankartlı kutlama

DİYARBAKIR HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 52'nci doğum gününü, ellerindeki pankartlarla kutladı. Bakan Soylu da aileleri telefonla arayarak teşekkür etti.

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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 245 ailenin 812 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 33 aile çocuklarına kavuştu.

Evlat nöbeti tutan aileler, bugün 52'nci yaşına giren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun doğum gününü kutladı. Aileler, ellerinde 'Bin soysuza bir Soylu yeter, doğum günün kutlu olsun, bölücüler bine bölünecek' pankartları taşıdı.

'ALLAH SENİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN'

5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Süleyman Aydın, anne ve babalar olarak Süleyman Soylu'nun yanında olduklarını belirterek "Allah, seni başımızdan eksik etmesin. 52'nci yaş gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki anneniz böyle bir yiğit evlat doğurmuş. Annenize minnettarız, mekanı cennet olsun" dedi.

'ONUN SAYESİNDE GÜÇLENDİK'

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Evlat nöbeti sayesinde oğluna kavuştuktan sonra eylemine devam eden Ayşegül Biçer de "Anneler olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun doğum gününü kutluyoruz. Buradayız, onun sayesinde güçlendik, dimdik ayakta durmayı öğrendik. Servet annemizi rahmetle yad ederken, bize bıraktığı en kutsal varlığı, evladı ve terörle mücadelede en büyük etken olan Sayın Bakanı'mız Süleyman Soylu'ya varlığı için şükrediyor ve çok teşekkür ediyoruz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın" diye konuştu.

Bakan Soylu da aileleri telefonla arayarak teşekkür etti. Sakarya'dan gelen 52 kişilik bir grup da ailelere destek ziyaretinde bulundu.

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#DİYARBAKIR#HDP#Evlat Nöbeti

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