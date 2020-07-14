Evlat nöbetindeki ailelerden 15 Temmuz mesajı: Ülkeyi FETÖ ve PKK'ya yar etmeyeceğiz

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde, teröre ve darbecilere karşı birlik ve beraberlik mesajları gelmeye devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü öncesinde HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, darbe girişimin yıl dönümü öncesinde anlamlı mesaj verdi.

'TÜRKİYE'Yİ KİMSE BÖLEMEZ'

5 yıl önce İstanbul'da kaçırılan oğlu Tuncay (19) için eşiyle birlikte oturma eylemi yapan Şevket Bingöl, FETÖ ile PKK'nın bir olduğunu söyleyerek, Türkiye'yi kimsenin bölmeyeceğini ifade etti. Türkiye'yi kimsenin bölemeyeceğini anlatan Bingöl, şunları söyledi:

"FETÖ hain bir darbe yapmak istedi Türkiye'de. Ama Allah onlara vermedi. Çünkü onların siyaseti ile PKK'nın siyaseti birdir. Türkiye çok büyük bir vatandır, devleti çok büyük bir devlettir, kimse bunu bölemez. FETÖ, PKK ile ikisi de bir olsalar yine bu ülkeyi bölemez. Çünkü halkımız hepsi birdir, Türk olsun, Arap olsun, Laz, Kürt, Çerkez, Alevi hepimiz biriz. Bizim ayrı gayrımız yoktur. Biz bu ülkeyi FETÖ ve PKK'ya yar etmeyeceğiz, yar etmedik de. 15 Temmuz'un yıl dönümüdür, ben onları kınıyorum, lanetliyorum. Kim olursa olsun bu vatana el uzatanlara karşıyız, her ne olursa olsun."

'KİMSENİN GÜCÜ TÜRKİYE'YE YETMEZ'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih Demir için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir de, terör örgütleri FETÖ ile PKK'nın Türkiye'yi yıkmaya çalıştıklarını ancak başaramadıklarını söyledi. Demir, "FETÖ ile PKK birdir. Türkiye'yi yıkmaya çalıştılar ama yıkamadılar. Kimse yıkamaz, kimsenin gücü Türkiye'ye yetmez. Türkiye büyük bir devlettir. Türkiye başka bir ülke değil. FETÖ ve PKK'cılar Kandil'den talimat alıyor, Amerika'dan talimat alıyorlar. Onlar zannettiler ki Türkiye'yi devireceğiz, ama yapamadılar. Allah'ın izni ile de hiçbir zaman yapamazlar. Yarın 15 Temmuz'dur, ülkemizin ve Cumhuriyetimizin devamlı arkasındayız, kimsenin gücü yoktur bunu yıkmaya" dedi.