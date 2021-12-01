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Evlat nöbetindeki aile sayısı 247'ye yükseldi

#Diyarbakır#HDP#Evlat Nöbeti
Evlat nöbetindeki aile sayısı 247ye yükseldi

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek 821 gündür HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Veysel için Tunceli'den gelen Fatma Türkan Güngör ile 247'ye çıktı. Güngör, oğluna teslim olması için çağrıda bulunarak, "Ne yaparsan yap, bana kavuş. Hiç korkun olmasın" dedi.

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Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyerek HDP İl binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde evlat nöbeti başlattı. 821 gündür sürdürülen evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 33 oldu.

'NE YAPARSAN YAP BANA KAVUŞ, HİÇ KORKUN OLMASIN'

Evlat nöbetindeki aile sayısı, 1994'te 19 yaşındayken kaçırılan oğlu Veysel için Tunceli'den gelen Fatma Türkan Güngör ile 247'ye yükseldi. Oğluna seslenen Güngör, "Ben senin annenim. Senin için geldim buraya. Seni kim kandırdı ? Ben çocuğumu HDP'den istiyorum. PKK yandaşlarına lanet olsun. Ben seni bırakmam. Emeklerimi göz önüne getir. Seni dilenerek besledim yavrum. Ben senin arkandan geldim oğlum. Ben seni eve götürmeden buradan adım atmam. HDP benim çocuğumu versin. HDP kanımızı emmesin. Bizden uzak gitsin. Biz onu istemiyoruz, tanımıyoruz. Oğlum beyaz eşya dükkanında çalışıyordu. Oğlum, 'anne ben çarşıya gidiyorum, biraz işim var' dedi. Gitti bir daha da gelmedi. Aramadığım yer kalmadı. Hiçbir şehri bırakmadım. Hep onun arkasında gezdim ama yok, bulamadım. Buraya da eş dost sayesinde geldim. Burayı bilmiyordum. Bilseydim, ben şimdi çoktan gelmiştim. Okur yazarlığım yok, bir şeyim yok. Veysel, senin için yolları tepmişim, buralara gelmişim. Ceza yok, bir şey yok. Ben seni alıp eve götüreceğim. Seni burada bırakmam. Başımı veririm, yine bırakmam. Allah devletimin eksikliğini vermesin. Devlet benim sırtımdadır. Ben devlet çocuğuyum. Ne yaparsan bana kavuş. Hiç korkun olmasın" diye konuştu.

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#Diyarbakır#HDP#Evlat Nöbeti

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