Evlat nöbetindeki abla Ruken Canbey: Annem, kardeşim için ağlıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
1 ayın zirvesini gördü Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor1 ayın zirvesini gördü! Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor?#Kripto Para Piyasaları
Ispartada fatura ödemeleri ertelendi Bakan Dönmez: Sadece 7 köyümüzde elektrik kesintisi varIsparta'da fatura ödemeleri ertelendi! Bakan Dönmez: Sadece 7 köyümüzde elektrik kesintisi var#Fatih Dönmez
Ve açıklama geldi... Macrondan flaş Putin sözleriVe açıklama geldi... Macron'dan flaş Putin sözleri#Macron
Bakan Çavuşoğlundan göçmen krizi açıklaması Yunanistan kadar ABnin de suçu var...Bakan Çavuşoğlu'ndan göçmen krizi açıklaması! Yunanistan kadar AB'nin de suçu var...#Mevlüt Çavuşoğlu
Rekor düzeyde gelir bekleniyor Pfizerdan Covid-19 aşısıyla ilgili satış tahminiRekor düzeyde gelir bekleniyor! Pfizer'dan Covid-19 aşısıyla ilgili satış tahmini#Covid-19 Aşısı
Ünlü isme tepki İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucuÜnlü isme tepki! 'İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucu' #Jadé Tuncdoruk
Bir annenin en zor kararı Kalbini durdurmamız gerekiyorduBir annenin en zor kararı! 'Kalbini durdurmamız gerekiyordu'#Aydın
Köyceğiz Gölü taştı Herkes seferber olduKöyceğiz Gölü taştı! Herkes seferber oldu#Muğla
Selçuk Bayraktar hedefi açıkladı Azerbaycanda hayata geçirilecekSelçuk Bayraktar hedefi açıkladı! Azerbaycan'da hayata geçirilecek#Selçuk Bayraktar
Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir... ‘Tek risk kilo alımı değil…’Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir... ‘Tek risk kilo alımı değil…’#Plastikler
Yine tüm dünyayı şaşırtmayı başardı Aşk mektuplarını da yanında götürmüşYine tüm dünyayı şaşırtmayı başardı! 'Aşk mektuplarını' da yanında götürmüş!#ABD
Prof. Dr. Ateş Kara’dan CNN TÜRK’te Turkovac açıklamasıProf. Dr. Ateş Kara’dan CNN TÜRK’te Turkovac açıklaması#Koronavirüs
Diananın elleri de o kadar temiz değildi"Diana'nın elleri de o kadar temiz değildi"#Camilla Parker Bowles
HABERLERGündem Haberleri

Evlat nöbetindeki abla Ruken Canbey: Annem, kardeşim için ağlıyor

#Diyarbakır#Evlat Nöbeti#HDP
Evlat nöbetindeki abla Ruken Canbey: Annem, kardeşim için ağlıyor

Diyarbakır'da 2015 yılında 15 yaşındayken PKK terör örgütü tarafından kaçırılan ve yüzde 70 engelli raporu olan Muhammed için evlat nöbetinde bekleyişini sürdüren Ruken Canbey, kardeşinden teslim olmasını isteyerek, “Tek hayalimiz, tek umudumuz, kardeşimin eve dönmesi. Annem onun için ağlıyor” dedi.

Haberin Devamı

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 259 ailenin 890 gündür sürdürdüğü evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte 34 aile çocuklarına kavuştu.

2015 yılında 15 yaşındayken kaçırılan, yüzde 70 engelli raporlu kardeşi Muhammed Canbey için nöbetini sürdüren Ruken Canbey, teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Annesinin, kardeşi için hemen her gece ağladığını kaydeden Canbey, en büyük umutlarının bir gün kardeşine kavuşmak olduğunu belirterek, “Ayağında da sorun vardı, yürüyemiyordu. PKK kardeşimi kaçırdı, HDP aracılığıyla. Kardeşimin eve geri dönmesini istiyoruz. Tek hayalimiz, tek umudumuz, kardeşimin eve dönmesidir. Buradan kardeşime sesleniyorum. Lütfen ailene, evine geri dön. Annem onun için ağlıyor. Hasta bir çocuğun ne işi var dağda, ne işi var mağarada? Biz bu çocukları almak için mücadele ediyoruz. İnşallah hepsi geri dönerler, hepsi ailesine kavuşur. Benim kardeşim de kavuşur. Onu umutla özlemle bekliyoruz. Bir fırsatını bulsun, bir şeyler yapsın, ulaşsın bize. Biz muhakkak onu buluruz. Onun için buradayız, o gelmeden kesinlikle buradan ayrılmayacağız" diye konuştu.

Haberin Devamı

Evlat nöbetindeki abla Ruken Canbey: Annem, kardeşim için ağlıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Evlat Nöbeti#HDP

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi