Evlat nöbetinde 33'üncü buluşma: 8 yıl sonra kavuştular

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Böylece evlat nöbetinde çocuklarına kavuşan ailelerin sayısı 33’e yükseldi. 2021 yılında güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin sayısı ise 174’e çıktı.

"KUZULARI KURTLARA TESLİM ETMEYİN"

13 Mart 2020’den beri HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Mehmet ve Özlem Görmez, buluşma sırasında duygu dolu anlar yaşadı. 2013’ten bu yana oğlunu görmediğini belirten Özlem Görmez, emeği geçenlere teşekkür ederek “Onlar, bizi sevindirdi. Allah da onları sevindirsin. Bütün Diyarbakır annelerine sesleniyorum; gelin, yavrularımızı, kuzularımızı kurtlara teslim etmeyelim. Bütün çocuklara sesleniyorum; gelin, annelerinizi sevindirin” dedi.