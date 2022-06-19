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Evlat nöbeti tutan baba: Babalar Günü'nün ne olduğunu unuttuk

#DİYARBAKIR#Terör#HDP
Evlat nöbeti tutan baba: Babalar Gününün ne olduğunu unuttuk

Diyarbakır'da, oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, 7 yıldır Babalar Günü'nü kutlayamadığını belirterek, "Evladımı çok özledim. Bugün Babalar Günü'ymüş, 7 yıldır unutmuşuz. Bu zalimler evladımızı bizden alıp, dağa götürdükleri için Babalar Günü'nün ne olduğunu unuttuk, artık bilmiyoruz" dedi.

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Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 302 ailenin dönüşümlü olarak sürdürdüğü nöbette, 1021'inci güne girildi. Bugüne kadar 35 aile, çocuklarına kavuştu. 2015 yılında 13 yaşında kaçırılan oğlu Mehmet için evlat nöbeti tutan Nihat Aydın, 7 yıldır Babalar Günü'nü kutlamadığını belirterek, "Evladımı çok özledim. Bugün Babalar Günü'ymüş, 7 yıldır unutmuşuz. Bu zalimler evladımızı bizden alıp, dağa götürdükleri için Babalar Günü'nün ne olduğunu unuttuk, artık bilmiyoruz. Versinler artık evlatlarımızı, yeter. Eğer bugün oğlum yanımda olsaydı belki babasına bir tespih veya saat hediye ederdi fakat ölü mü, sağ mı; onu da bilmiyoruz. Eğer bizi görüyorlarsa duyuyorlarsa gelip teslim olsunlar. Yeter artık, bu ayrılık bitsin" diye konuştu.

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#DİYARBAKIR#Terör#HDP

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