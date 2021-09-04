Evlat nöbeti 3'üncü yılında

Aileler tarafından “Türkiye 3 Eylül’de nöbette” sloganıyla yapılan yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Yürüyüşte teröre lanet sloganları atıldı.

Bakan Yanık, “Çoğu 15 yaş altı, 9-10 yaşında çocukların dağa kaçırıldığını biliyoruz. 18-20-23 yaştan bahsetmiyoruz. Uyurken üzerlerini örttüğümüz çocukları dağa götüren eli kanlı bir terör örgütünden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada anne ve babaların verdiği mücadele son derece anlamlı, son derece kıymetli” diye konuştu.



İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ise “Diyarbakır Anneleri’nin nöbet tuttuğu tarihten itibaren PKK terör örgütüne katılım sayısı 214’tür. Annelerin nöbet tutmaya başladığı andan itibaren ikna ile dönenlerin sayısı 652’dir. Tam üç katı” dedi.

ZAFER ANNELERİN ZAFERİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından video mesajla Diyarbakır Anneleri’ni selamlayarak şunları söyledi: “Sizi yıldıramadılar, birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır.”



32 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Evlat nöbeti, Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar’ın 21 Ağustos 2019’da kaybolmasıyla başladı. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Akar’ın oğlu Mehmet Akar, eylemin 3’üncü günü ortaya çıktı. Hacire Akar eylemi bitirirken, oğlu da ev hapsine çarptırıldı. Akar’ın oğluna kavuşması diğer ailelere de umut oldu. Hacire Akar’ın da çağrısıyla 3 Eylül 2019’da çocukları kayıp aileler, Diyarbakır’da HDP il binası önünde oturma eylemi başlattı. 233 ailenin sürdürdüğü eylemde, Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32’ye yükseldi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MYK Üyesi Şule Perinçek ve partililer de ailelere ziyarette bulundu.

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