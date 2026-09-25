Evlat katiline ceza yağdı

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ANKARA’da Serpil Altınok Dereci (33), 2012 yılında Mehmet Dereci ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 3 çocuğu oldu. 10 Şubat 2025 günü baba Mehmet Dereci işe gidince anne Serpil Dereci bıçakla üç çocuğuna saldırdı. Saldırıda Afra Sümeyye Dereci (10) ve Muhammed Ali Dereci (7) hayatını kaybederken, çiftin büyük kızı A.B.D. (12) ise yaralandı. Tutuklanan genç kadın, daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Bölümü’ne yatırılarak gözlem altına alındı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan koca Mehmet Dereci; eşinin 2016 yılında bileklerini kestiğini ancak psikolojik tedavi desteği almayı kabul etmediğini, sürekli olarak kendisine, “Beni ve çocuklarımı öldürecekler, seni öldürecekler; gençken bana İlkan diye bir adam tecavüz etti” dediğini anlatarak şunları söyledi: “Olay tarihinde işe gittim. Bu sırada eşim biraz durgundu. Akabinde kızım A.B.D. beni arayarak, ‘Annem eline bıçak aldı, çok kötü şeyler oluyor baba’ demesi üzerine hemen telefonu kapatıp ambulansı ve eşimin yeğeni Eren’i aradım. 15-20 dakika sonra ikametime gittim. Eşim çocuklarına aşırı düşkün biriydi, böyle bir şey yapacağını tahmin etmedim.”

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‘ÖLÜ TAKLİDİ YAPTIM’

Annesinin saldırısından yaralı kurtulan 12 yaşındaki A.B.D. de olay günü kendisine ait odada oyun oynadığı esnada bağrışmalar duyduğunu, bunun üzerine salona gittiğini belirtti. Küçük çocuk annesine ‘ne olduğunu’ sorduğunu, annesinin cevaben kardeşini uyuttuğunu söyleyerek odanın kapısını kilitlediğini, bunun üzerine babasını aradığını, babasının ise evden çıkıp komşulara haber vermelerini söylediğini anlattı. Annesinin bunu duyması üzerine kardeşine saldırarak onu yaraladığını, daha sonra da kendisine saldırdığını ifade eden A.B.D., “Bunun üzerine ben ölü taklidi yaptım. Bir süre sonra gözlerimin açık olduğunu gören annem yanıma gelerek, ‘Birlikte balkondan atlayalım’ dedi. Bu sırada Eren ağabeyin gelmesi üzerine annem elindeki bıçakla dışarı kaçtı” dedi.

ATK: AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Şüpheli anne Serpil Dereci de ifadesinde olay gününe ilişkin olarak şunları söyledi: “Evde bulunduğum sırada evde yüksek sesle siren çalıyordu, daha sonra evi duman kapladı. Ben evden kurtulmaya çalıştım ancak çıkacak kapıyı bulamadım. Daha sonra kapının önüne bir sürü küçük adam geldi, çocuklarım da evde koşturuyorlardı. Bana devamlı muska yaptırdılar. Eşim dün işe gitmeden önce suyun içerisine kâğıt koydu ve bunu içerek dinlenmemi söyledi, daha sonra işe gitti. İşe gittikten sonra bahsettiğim sesleri duydum. Beynimin içinde bu sesler hiç gitmiyor. Bana sormuş olduğunuz şahıslar bana kötülük yapan kişilerdi.”

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli kadın hakkında ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede, Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Bölümü’nün genç kadının akıl sağlığı yerinde olmadığı yönünde rapor verdiği belirtildi. Mahkeme, yargılama sırasında genç kadının akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) rapor istedi. ATK Birinci Üst Kurulu, oybirliği ile genç kadının ‘cezai sorumluluğunun tam olduğu’ yönünde rapor hazırlayarak dosyaya sundu.

Genç kadının akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun dosyaya girmesinin ardından savcılık, esasa ilişkin mütalaasında sanık için akıl hastalığı hükümlerinin uygulanmaması gerektiği yönünde görüş sundu. Davanın karar duruşması önceki gün yapıldı. Sanık Serpil Altınok Dereci son savunmasında, “Ben bilerek böyle bir şey yapmadım. Beni sürekli hastaneye götürüyorlar, sakin olmam için de ilaç alıyorum. Bilerek çocuklara zarar vermedim” dedi.

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Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’nun sunduğu ‘akıl sağlığı yerindedir’ raporunu dikkate alarak genç kadına öldürdüğü iki çocuğu için iki kez ağırlaştırılmış müebbet, yaraladığı kızı için ise 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, verdiği cezadan, genç kadının ‘pişmanlık içermeyen hal ve davranışlar’ sergilemesi gerekçesiyle iyi hal indirimi de yapmadı.