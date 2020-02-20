Evlat edinme sayısı azaldı

Denizli’den TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran A.K., evlat edindikleri bebeklerin nüfuslarına geçene kadarki bir yıllık süreçte halen kurumun sigortasından yararlanamadığını belirterek, evlat edinenlerin sigortasından faydalanmalarının mümkün hale getirilmesini talep etti. Dilekçeyi işleme alan komisyon, konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sordu. Bakanlıktan gönderilen yanıtta yıllar itibariyle evlat edinme sayılarına da yer verildi. Buna göre 2010’da 538, 2011’de 570, 2012’de 613, 2013’te 765, 2014’te 824, 2015’te 869, 2016’da 839, 2017’de 817, 2018’de 647, 2019’da ise 510 (kasım itibariyle) çocuk evlat edinildi. Bakanlık evlat edinme koşullarını da şöyle sıraladı:

BİR YIL BAKIM ŞARTI

“Küçüğün evlât edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması. Evlât edinmenin her halde küçüğün yararına bulunması ve evlât edinenin diğer çocuklarının yararlarının, hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi.

Evlât edinecek kişi veya eşlerin, evlât edinilenden en az 18 yaş büyük olması.

Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün rızasının alınması.

Evlât edinmek isteyen ve evli olmayan kişinin 30 yaşını doldurması.

Eşlerin en az beş yıllık evli olmaları veya her ikisinin de 30 yaşını doldurmuş bulunmaları.

Eşlerden birinin, diğerinin çocuğunu evlât edinebilmesi için en az iki yıldır evli olmaları veya kendisinin 30 yaşını doldurmuş bulunması.”