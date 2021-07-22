Evlad-ı Fatihan’la gönül köprüsü

Türkiye Diyanet Vakfı, (TDV) bu Kurban Bayramı’nda dünyanın dört bir yanındaki yardıma muhtaç kişilere bağışlanan kurban etlerini teslim etti. Bu yıl ‘Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ temasıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında toplanan bağışlar, Afrika’dan Orta Asya’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya geniş bir coğrafyada dağıtıldı. Balkanlar’daki 8 ülkedeki yaklaşık 7 bin aileye de yardım eli uzandı.

ÜNLÜLER DAĞITTI

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki bağışlar, daha önce Galatasaray, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka ve NBA’de Philadelphia 76’ers takımında oynayan milli basketbolcu Furkan Aldemir, ‘O Ses Türkiye’ ile genç bir hayran kitlesi oluşturan rap şarkıcısı Resul Aydemir, ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisinde ‘Melikşah Alp’ rolünde oynayan Melikşah Özen ile bu bölgelerde yaşayanlara dağıtıldı. Bölgede çok büyük ilgiyle karşılanan Furkan Aldemir, duygularını “Daha önce bu coğrafyaya basketbol müsabakaları için gelirdim. Gezme ve tanıma fırsatım olmazdı. Bu nedenle yaptığımız bu ziyaretlerde buradaki kardeşlerimizle bayramlaşmak ve fırsat oldukça onlarla vakit geçirmek benim için çok anlamlı” sözleriyle anlattı.

Furkan Aldemir, Melikşah Özen ve Resul Aydemir

Eyüp Sultan Müftülüğü’nden, Üsküp Büyükelçiliği Din Müşavirliği görevine atanan Mustafa Mesten de “Diyanet Vakfı heyeti, Evlad-ı Fatihan topraklarına, Türkiye’den kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek, gönül bağları kurmak için geldi. Sadece kurban eti değil yüzlerce yıllık kardeşlik hakkını getirdi” diye konuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara