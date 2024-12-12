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Evinin yangın sonrası halini görünce gözyaşlarına boğuldu: Kızımın bebeği var daha üç günlük

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Yangın#Ev
Evinin yangın sonrası halini görünce gözyaşlarına boğuldu: Kızımın bebeği var daha üç günlük
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 13:04

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir binanın üçüncü katı alev alev yandı. Kış günü evsiz kalan İpek Özkurşun, yanan evinin odasında gözyaşlarına boğuldu. İpek Özkurşun, "Kızımın bebeği var daha üç günlük" diye feryat etti.

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Olay, dün akşam saatlerinde Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde bir evde meydana geldi. Sobadan çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından alevleri söndürdü.

Yangının ardından kış günü evinden olan İpek Özkurşun, "Sobayı yakayım dedim, evim alev aldı. Dışarıda kaldım, bana ne olursunuz yardımcı olun. Ben 5 çocukla bu havada ne yaparım. Sokakta kaldım. Allah rızası için bana yardım edin. Giyeceğim, yatacağım yer kalmadı" dedi.

Evinin yangın sonrası halini görünce gözyaşlarına boğuldu: Kızımın bebeği var daha üç günlük

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kocaeli#Yangın#Ev

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