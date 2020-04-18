MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEvinin terasında bisiklet sürüp spor yapan kişi drone ile görüntüledi
GeriGündem Evinin terasında bisiklet sürüp spor yapan kişi drone ile görüntüledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 15:18,Son Güncelleme:

Evinin terasında bisiklet sürüp spor yapan kişi drone ile görüntüledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Evinin terasında bisiklet sürüp spor yapan kişi drone ile görüntüledi
Abone Olgoogle-news

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal" çağrısına uyarak evinin terasında bisiklet kullanan ve spor yapan bir kişi, çevrede denetimlerini sürdüren polis ekiplerinin dronu ile görüntüledi. 

Kent merkezinde her gün drone ile denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek ekiplere haber veriyor ve ekiplerin o bölgelere gidip müdahale etmesini sağlıyor.

Gün içerisinde belirli saat dilimlerinde uçuşlar yapan ekipler, Kültür Mahallesi'nde bir evin terasında bisiklet kullanan bir kişi görüntüledi.

"Evde Kal" çağrısına uyarak evinin terasında gününü geçiren vatandaşın görüntülerde bisiklet kullanması ve koşu yapması yer alıyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle