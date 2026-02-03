Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan genç, hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Olay, saat 06.30 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olan Sinan Ümit'e, evinden işe gitmek için çıktığı sırada, bir otomobilden inen kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların isabet ettiği Ümit, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ümit, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, otomobiliyle bölgeden uzaklaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.