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Mehmet Mucahit CEYLAN-Burak EMEK/DİCLE (Diyarbakır), (DHA)
Haber Giriş: 01.08.2020 - 12:09,Son Güncelleme:

Evinin önünde oynarken kaybolan Miraç, aranıyor

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Evinin önünde oynarken kaybolan Miraç, aranıyor
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DİYARABAKIR'ın Dicle ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek için arama çalışması başlatıldı.

Dicle ilçesinin kırsal Kelekçi Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ailesinin oğulları Miraç, dün evinin önünde oynarken kayboldu. Ailesi, kendi imkanlarıyla Miraç'a ulaşamayınca güvenlik güçlerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleriyle UMKE sevk edildi. Ekiplerin dron ve termal kamera da kullandığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Miraç Çiçek'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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