Evinin Ã¶nÃ¼nde lÃ¼ks aracÄ±n yÄ±kanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi BakÄ±n ne yaptÄ±...

Olay, TalatpaÅŸa Mahallesi'ndeki 1011'inci Sokak'taki bir evin Ã¶nÃ¼nde meydana geldi. Åžaban G., her zamanki gibi lÃ¼ks cipini park ettikten sonra aracÄ± yÄ±kamaya baÅŸladÄ±.

KomÅŸusu Ayser S., bu duruma sinirlenerek, iddiaya gÃ¶re, "BurasÄ± oto yÄ±kama yeri mi? LÃ¼ks arabaya biniyorsun, kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde yÄ±kamaya kalkÄ±yorsun" diyerek tepki gÃ¶sterdikten sonra yanÄ±nda getirdiÄŸi Ã§Ã¶p kutusundakileri boÅŸalttÄ±.

AracÄ±nÄ±n kaputunda Ã§Ä±kmayan izler oluÅŸtuÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok sinirlenen Åžaban G., kadÄ±n ile tartÄ±ÅŸtÄ±.

TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine taraflar birbirinden ÅŸikayetÃ§i oldu. Olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Â