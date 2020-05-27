MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerGündem HaberleriEvinin önünde lüks aracÄ±n yÄ±kanmasÄ±na tepki gösterdi! BakÄ±n ne yaptÄ±...
GeriGÃ¼ndem Evinin önünde lüks aracÄ±n yÄ±kanmasÄ±na tepki gösterdi! BakÄ±n ne yaptÄ±...
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Gündem
DHA
Haber GiriÅŸ: 27.05.2020 - 11:30,Son GÃ¼ncelleme:

Evinin önünde lüks aracÄ±n yÄ±kanmasÄ±na tepki gösterdi! BakÄ±n ne yaptÄ±...

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi

Ä°stanbul Esenyurt'ta bir binanÄ±n Ã¶nÃ¼ne park edilen lÃ¼ks cipin yÄ±kanmasÄ±na sinirlenen kadÄ±n yanÄ±na getirdiÄŸi Ã§Ã¶p kutusundaki Ã§Ã¶pleri dÃ¶kerek, araca zarar verdi. AraÃ§ sahibi ve kadÄ±n birbirlerinden ÅŸikayetÃ§i oldu.

Olay, TalatpaÅŸa Mahallesi'ndeki 1011'inci Sokak'taki bir evin Ã¶nÃ¼nde meydana geldi. Åžaban G., her zamanki gibi lÃ¼ks cipini park ettikten sonra aracÄ± yÄ±kamaya baÅŸladÄ±.

Evinin Ã¶nÃ¼nde lÃ¼ks aracÄ±n yÄ±kanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi BakÄ±n ne yaptÄ±...

KomÅŸusu Ayser S., bu duruma sinirlenerek, iddiaya gÃ¶re, "BurasÄ± oto yÄ±kama yeri mi? LÃ¼ks arabaya biniyorsun, kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde yÄ±kamaya kalkÄ±yorsun" diyerek tepki gÃ¶sterdikten sonra yanÄ±nda getirdiÄŸi Ã§Ã¶p kutusundakileri boÅŸalttÄ±.

Evinin Ã¶nÃ¼nde lÃ¼ks aracÄ±n yÄ±kanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi BakÄ±n ne yaptÄ±...

AracÄ±nÄ±n kaputunda Ã§Ä±kmayan izler oluÅŸtuÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok sinirlenen Åžaban G., kadÄ±n ile tartÄ±ÅŸtÄ±.

Evinin Ã¶nÃ¼nde lÃ¼ks aracÄ±n yÄ±kanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi BakÄ±n ne yaptÄ±...

TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine taraflar birbirinden ÅŸikayetÃ§i oldu. Olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Â

Evinin Ã¶nÃ¼nde lÃ¼ks aracÄ±n yÄ±kanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi BakÄ±n ne yaptÄ±...

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle