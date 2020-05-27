Evinin Ã¶nÃ¼nde lÃ¼ks aracÄ±n yÄ±kanmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi BakÄ±n ne yaptÄ±...

Evinin önünde lüks aracÄ±n yÄ±kanmasÄ±na tepki gösterdi! BakÄ±n ne yaptÄ±...
Ä°stanbul Esenyurt'ta bir binanÄ±n Ã¶nÃ¼ne park edilen lÃ¼ks cipin yÄ±kanmasÄ±na sinirlenen kadÄ±n yanÄ±na getirdiÄŸi Ã§Ã¶p kutusundaki Ã§Ã¶pleri dÃ¶kerek, araca zarar verdi. AraÃ§ sahibi ve kadÄ±n birbirlerinden ÅŸikayetÃ§i oldu.
Olay, TalatpaÅŸa Mahallesi'ndeki 1011'inci Sokak'taki bir evin Ã¶nÃ¼nde meydana geldi. Åžaban G., her zamanki gibi lÃ¼ks cipini park ettikten sonra aracÄ± yÄ±kamaya baÅŸladÄ±.
KomÅŸusu Ayser S., bu duruma sinirlenerek, iddiaya gÃ¶re, "BurasÄ± oto yÄ±kama yeri mi? LÃ¼ks arabaya biniyorsun, kapÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde yÄ±kamaya kalkÄ±yorsun" diyerek tepki gÃ¶sterdikten sonra yanÄ±nda getirdiÄŸi Ã§Ã¶p kutusundakileri boÅŸalttÄ±.
AracÄ±nÄ±n kaputunda Ã§Ä±kmayan izler oluÅŸtuÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok sinirlenen Åžaban G., kadÄ±n ile tartÄ±ÅŸtÄ±.
TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine taraflar birbirinden ÅŸikayetÃ§i oldu. Olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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