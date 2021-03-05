Evinin önünde katledildi

İSTANBUL’un Başakşehir ilçesi Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitede yaşayanlar, dün akşam saat 20.00’de silah sesi duydu. Bir süre sonra dışarı çıkan site sakinleri 46 yaşındaki Nebahat Kurt’un başından silahla vurulmuş şekilde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, başından vurulan bir çocuk annesi Kurt’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Çevrede incelemelerde bulunan ekipler, 1 mermi kovanı buldu. Polis olay sonrası ortadan kaybolan Nebahat Kurt’un kocası emekli başçavuş Emrullah Kurt’u arıyor.

Ölen kadının yakınları haberi alarak olay yerine geldi. Nebahat Kurt’un kızı ve annesi acılar içinde ağıtlar yaktı. Polis, ölen kadını görmek isteyen aile yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.