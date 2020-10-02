Evinin önünde fotoğraf çekilenlerin bağışladığı paralarla sokak hayvanlarına mama alıyor

Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesinde müstakil evde yaşayan Cenk Olcaytuğ, 4 yıl önce evinin sokağa bakan duvarının dış cephesini çiçeklerle süsleyip, boyadı. Duvarın önüne bir de bank koyan Olcaytuğ, bir süre sonra buraya vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve fotoğraf çektiğini fark etti. Yaşadığı mahalledeki çok sayıda hayvana bakan Olcaytuğ, insanların fotoğraf ilgisini fırsata çevirmeyi planladı. Cenk Olcaytuğ, bahçesine "Fotoğraf çeken dostlar, sokak hayvanları için kumbaraya bağış yapabilirsiniz. Teşekkürler" yazılı bir tabela asıp, yazının yanına bir de kumbara koydu. Duvarın önünde fotoğraf çekilen kişilerin kumbaraya attıkları paralarla mama alan Cenk Olcaytuğ, sokak hayvanlarını besliyor.



İNSANLAR GÜZEL TEPKİLER VERİYOR



Cenk Olcaytuğ, fikrin nasıl geliştiğini ve insanların nasıl tepkiler verdiğini anlattı. Olcaytuğ, Evimin duvarını kendi zevkime göre süsledim. İnsanların da bunu beğenip fotoğraf çekmesini değerlendirmek istedim. Buraya bir kumbara koydum ve bu kumbaraya insanlar gönlünden ne kopuyorsa atıyor. Biz bu paralarla mama alıp sokak hayvanlarını besliyoruz. Ben 40 yıldır hayvan bakıyorum ama bu fikir 4 yıl önce gelişti. İnsanlar çok güzel tepkiler veriyor. Biz sadece hayvanlara faydamız dokunsun istiyoruz. İnsanlar orada fotoğraf çekiyor ve gönüllerinden ne kopuyorsa o kadar bağış yapıyor ifadelerini kullandı.



İNSANLAR GÖNÜLLERİNDEN KOPANI KUMBARAYA ATIYOR



Fotoğraf çekildikten sonra kumbaraya para atan Dilek Korkmaz, Bunu yazan kişiyi çok takdir ediyorum. Ben komşusuyum, ben de sürekli hayvanları besliyorum. Dünyada hayvanlara zarar vermekten daha kötü bir şey yok, onlar Rabbimin sessiz kulları. İnsanlar Cenkin süslediği duvarın önünde fotoğraf çekiniyorlar, daha sonra da gönüllerinden ne koparsa kumbaraya atıyorlar. Hayvanlarımız gerçekten aç, özellikle kış ayları geliyor. Yazın yine çöpten bir şeyler bulabiliyorlar ama kışın aç kalıyorlar. O yüzden ben yapılan şeyin çok değerli olduğunu düşünüyorum dedi.