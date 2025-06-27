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Evinin önünde alkol içen iki kişiyi vurdu

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#Kavga#Alkol#Silah
Evinin önünde alkol içen iki kişiyi vurdu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2025 10:11

İstanbul'un Avcılar ilçesinde gece saatlerinde ‘kapımızın önünde alkol içmeyin' diye uyardığı 2 kişiyle apartman sakini arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

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Olay, gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli G.D. (34) oturduğu apartmanın önünde alkol içip gürültü yapan E.Ö. ve O.Ş.'yi sözlü uyardı.

Uyarının ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. G.D. iddiaya göre silahıyla çevreye ateş etti. Olay sırasında E.Ö. ve O.Ş. silahla bacaklarından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans ekipleri sevk edildi. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli G.D. ise silahıyla birlikte gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

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#Kavga#Alkol#Silah

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