Evinin önünde alkol içen iki kişiyi vurdu

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Olay, gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli G.D. (34) oturduğu apartmanın önünde alkol içip gürültü yapan E.Ö. ve O.Ş.'yi sözlü uyardı.

Uyarının ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. G.D. iddiaya göre silahıyla çevreye ateş etti. Olay sırasında E.Ö. ve O.Ş. silahla bacaklarından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans ekipleri sevk edildi. 2 yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli G.D. ise silahıyla birlikte gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.