Evinin etrafına her türlü önlemi almış! Banyo dolabının arkasından ormana çıkan tünelde yakalandı

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Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'Silahla yağma', 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Tehdit' suçlarından 4 yıldır arama kararı bulunan İ.H.'nin Ardeşen ilçesi Kurtuluş köyünde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

JANDARMAYA ATAŞ AÇARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Ekiplerin sabah saatlerinde eve düzenlendikleri baskında, şüpheli saklandığı evin içerisinden, görevli jandarma personeline tabancayla ateş ederek, kaçmaya çalıştı.

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Eve giren ekipler, şüpheliyi banyo dolabının arkasından girilen ve ormana çıkan gizli tünelde yakaladı. Ev ve tüneldeki aramada, 7 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör, 48 mermi, 2 bilgisayar, 17 yasak yayın kapsamında kitap ile çok sayıda namlu, kabza, yay ve mil gibi tabanca parçaları ele geçirildi. Operasyon anları jandarmanın kamerasına yansıdı.

Kendisine yapılacak operasyonlara karşı hazırlık içerisinde olduğu ve saklandığı evin çevresini güvenlik kameralarıyla takip ettiği de saptanan İ.H. gözaltına alındı. İ.H. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.