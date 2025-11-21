×
HABERLERGündem Haberleri

Evinin duvarındaki taşı çaldı! Köy muhtarı tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Isparta#Tarihi Eser#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 10:40

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir evin duvarında bulunan tarihi eser niteliğindeki taşı çalıp tahrip ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan köy muhtarı T.K. tutuklandı.

Kurusarı köyünde muhtar T.K. ile 2 kişi hakkında, evin duvarındaki tarihi eser niteliğindeki taşı çalıp tahrip ettikleri gerekçesiyle Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Nitelikli hırsızlık' ve 'Tarihi eseri tahrip etme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

MUHTAR TUTUKLANDI

Dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan muhtar T.K. savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Söz konusu taş, tahrip edilmiş şekilde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

