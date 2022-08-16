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Evinin camından ateş etti, görüntüleri yayınladı, yakalandı

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#İstanbul#Beylikdüzü#Tabanca
Evinin camından ateş etti, görüntüleri yayınladı, yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 10:19

İstanbul Beylikdüzü'nde evinin camından sokağa doğru ateş eden S.B., o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

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Olay, geçen cuma günü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan sitede yaşandı. Arkadaşları ile yaşadığı evde bir araya gelen S.B., tabanca ve bıçak ile kendini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Daha sonra da evin camına çıkan S.B., tabanca ile dışarıya doğru ateş etti.

Evinin camından ateş etti, görüntüleri yayınladı, yakalandı

Bu anları da kaydeden S.B., videoyu sosyal medyada yayınladı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik ve adres tespiti yaptı. Şüpheliyi yaşadığı evde yakalayan polisler, ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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#İstanbul#Beylikdüzü#Tabanca

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