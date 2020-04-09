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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 09.04.2020 - 11:57,Son Güncelleme:/

Evinin bodrumunda 8 saat mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

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Evinin bodrumunda 8 saat mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
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ADAPAZARI'nda, odun almak için indiği evinin bodrumunda, platin bulunan bacağını hareket ettirmekte zorlanınca mahsur kalan K.A., yaklaşık 8 saat sonra itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde yalnız yaşayan K.A., dün odun almak için evinin bodrumuna indi. K.A. platin bulunan bacağını hareket ettirmekte zorlanınca, eğilerek girilen bodrumda mahsur kaldı. Yaklaşık 8 saat boyunca sesini duyurmaya çalışan kadını ziyarete gelen kızı fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Adrese sevk edilen itfaiye ekibi, bodruma girip kadını sedyeyle çıkardı. K.A., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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