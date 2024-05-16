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Evinin banyosunda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

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#İstanbul#Avcılar#Cihangir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 10:18

Avcılar'da evinin banyosunda mahsur kalan adam itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı.

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Cihangir Mahallesi Osman Gazi Caddesi'ndeki bir binanın 3'üncü katında oturan K.G., dün saat 21.00 sıralarında evinin banyosunda mahsur kaldı. Sıkışan kapıyı açmayı başaramayan K.G. banyonun havalandırma penceresinden bağırarak yardım istedi.

Evinin banyosunda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

K.G.'nin yardım istediğini duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hızır Acil Servis'teki sağlık görevlileri sevk edildi.

Evinin banyosunda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Banyoda mahsur kalan adama ulaşmak için merdivenli araç kullanıldı. İtfaiyeciler açık oda penceresinden içeri girdi ve kapıyı diğer görevlilere de açtı. Görevliler, banyo kapısını zorlayarak açıp yaklaşık iki saattir mahsur kalan K.G.'yi kurtardı.

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Evinin banyosunda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

 

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#İstanbul#Avcılar#Cihangir

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