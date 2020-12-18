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Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Evinin balkonundan beton zemine düştü

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Evinin balkonundan beton zemine düştü
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MERSİN'in Anamur ilçesinde, bir apartmanın 6'ncı katındaki evinin balkonundan iddiaya göre dengesini kaybederek düşen Türkan Erdem (55), yaşamını yitirdi.

Evinin balkonundan beton zemine düştü
Olay, gece saatlerinde Sağlık Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana geldi. Balkonda iddiaya göre dengesini kaybeden Türkan Erdem, düşerek hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem’in cesedi, daha sonra otopsi için morga gönderildi. Erdem'in kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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