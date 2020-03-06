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Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

Evinin bahçesinde ölü bulundu

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Evinin bahçesinde ölü bulundu
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KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, Veysel Yılmaz (61) evinin bahçesinde ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Veysel Yılmaz’ın kalp krizi sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Gölcük Ulaşlı Mahallesi’nde oturan Veysel Yılmaz’ı, öğle saatlerinde evinin bahçesinde hareketsiz gören yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Veysel Yılmaz’ın öldüğünü belirledi. Yapılan incelemenin ardından Veysel Yılmaz’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Veysel Yılmaz’ın evinin bahçesinde çalışırken kalp krizi geçirip öldüğü ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

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