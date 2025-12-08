×
Evinin bahçesinde gömülü el bombası bulunan kişi tutuklandı

Adana’da polisin operasyon düzenlediği çiftçi Özkan F.’nin (42) evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, bahçesinde gömülü halde el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi. İfadesinde, “Patlayıcı ve el bombasından haberim yok. Bahçeye başkası gömmüş olabilir” diyen Özkan F., tutuklandı. 

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çiftçilik yapan Özkan F.’nin Yüreğir ilçesi Kaşlıca Mahallesi’ndeki evinde çok sayıda silah olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Savcılığın arama kararı vermesinin ardından operasyon düzenleyen polis, evde yaptığı aramada mutfaktaki eşyaların arasına gizlenmiş ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok sayıda mermi buldu. Evin bahçesinde şüphelenilen bölgeyi kazan polis, toprağa gömülü halde el bombası ve cam kavanozda el yapımı patlayıcı ele geçirdi. Operasyonda Özkan F. gözaltına alındı. 

‘BAŞKASI GÖMMÜŞ OLABİLİR’ 

Emniyete götürülen Özkan F., sorgusunda, “Silahlar uzun süreden beri evde duruyor. Toprağın altından çıkan patlayıcı ve el bombasından haberim yok. Bahçeye başkası gömmüş olabilir” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan F., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Ele geçirilen silah, el bombası ve patlayıcı ise incelenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı’na gönderildi. 

