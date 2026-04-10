Evinin anahtarını arkadaşlarına teslim etti: Servetinden oldu! Kuyumcuya gidince gerçeği öğrendi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 14:34

Muğla'nın Dalaman ilçesinde altın bileziklerinin sahteleriyle değiştirildiğini iddia eden kadın, evinin anahtarını emanet ettiği komşusu ve iki iş arkadaşı hakkında şikayette bulundu.

İlçede yaşayan Gülay Tekeli, evde olmadığı zamanlarda kullanmaları için anahtarını teslim ettiği komşusu ve iki iş arkadaşına yaklaşık 600 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının yerini söyledi.

Bir süre sonra sağlık giderleri için birikimi olan iki bileziği satmak üzere kuyumcuya giden Tekeli, takıların sahte olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden Tekeli, evine girmelerine izin verdiği komşusu ve arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından eve giriş çıkış yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin "güveni kötüye kullanma" iddiasıyla ifadesine başvurdu.

Yaşadığı süreci anlatan Tekeli, arkadaşlarının evde temizlik ve yemek yaparak kendisine yardımcı olduğunu ancak bu süreçte birikimlerinin hedef alındığını savundu.​​​​​​​

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

