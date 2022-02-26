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Evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı

#SAKARYA#Hendek#Hırsızlık
Evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı

Sakarya'da kesinleşmiş 43 yıl 1 ay 26 gün hapis cezasıyla aranan M.G., evinin altına yaptığı sığınakta yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ilçesi Karadere Mahallesi'nde son günlerde yaşanan ev ve inşaatlardan hırsızlık şüphelilerinin M.G., T.G., M.G. ve A.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, evlerine düzenlenen operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden M.G., evinin altına yaptığı sığınakta saklanırken yakalandı. M.G.'nin hırsızlık başta olmak üzere 23 suç dosyasından toplam 43 yıl 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.G., T.G. ve M.G. tutuklanırken, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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