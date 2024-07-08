Evini yaktı, jandarmayı görüncü kuyuya atladı! Evinde yanmış hint kenevirleri bulundu

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Olay, 6 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Gümüşlük Mahallesi 5224 Sokak'ta meydana geldi. Fahri Anıl I., henüz belirlenemeyen nedenle evini ateşe verdi. Alevler tüm evi sararken Fahri Anıl I., dışarı çıkıp, başkasına ait park halindeki motosiklete zarar verdi, ardından da evinin bahçesini yakmak istedi. Bir ara eline bıçak alan Fahri Anıl I., etrafa zarar vermek amacıyla savurdu.

Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen jandarma ve itfaiye ekiplerini fark eden Fahri Anıl I., kaçıp evinin önündeki su kuyusuna atladı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan, yapılan kontrolde bacağının kırıldığı saptanan Fahri Anıl I., çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük çapta zarar oluştu.

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EVİNDE YANMIŞ HİNT KENEVİRLERİ BULUNDU

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Fahri Anıl I.'nın evinde yaptığı incelemede, bahçede ekili yanmış halde Hint kenevirleri buldu. Olay sırasında uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu ileri sürülen Fahri Anıl I., hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını öne süren Fahri Anıl I., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.