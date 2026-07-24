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Evini satan vatandaşın 2 milyon lirasını çaldılar! 7 şüpheli gözaltına alındı

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#ANKARA#Hırsızlık#Gasp
Evini satan vatandaşın 2 milyon lirasını çaldılar 7 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 08:18

Ankara'da evini satan 60 yaşındaki vatandaşın 2 milyon lirasını çalan 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara'da 60 yaşındaki vatandaşın, evini sattıktan sonra aldığı 2 milyon lirayla yaşadığı eve geldi. Bu kişi aracından indiği sırada bazı kişiler para çantasını zorla alıp, kaçtı. Şikayet üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Evini satan vatandaşın 2 milyon lirasını çaldılar 7 şüpheli gözaltına alındı

Polis ekipleri, şüphelileri ve kullandıkları aracı belirledi. Araç değiştirdikleri tespit edilen şüphelilerin Ankara dışına çıkabileceği değerlendirilerek çalışma genişletildi. Kırıkkale'de durdurulan transit araçta bulunan 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Evini satan vatandaşın 2 milyon lirasını çaldılar 7 şüpheli gözaltına alındı

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Araçta yapılan aramada gasbedilen 2 milyon lira ele geçirildi. Para sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Evini satan vatandaşın 2 milyon lirasını çaldılar 7 şüpheli gözaltına alındı

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#ANKARA#Hırsızlık#Gasp

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