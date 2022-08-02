Evini cephaneliğe çevirmiş! Çakarlı araç, sahte Meclis kartı da çıktı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine silah temini yaptığı belirlenen şüphelilere Bağcılar ve Kadıköy'de operasyon düzenledi. 27 Temmuz günü Bağcılar'da gerçekleştirilen operasyonda M.Y. ve E.B. gözaltına alındı.

E.B. isimli şüphelinin kuryelik yaptığı, M.Y. isimli şüphelinin de dağıtımını yapmak üzere teslim aldığı esnada yakalandığı belirtildi.. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 68 adet kurusıkıdan ateşli silaha çevrilmiş seri atış yapabilme özelliğine sahip ruhsatsız otomatik tabanca ve 68 adet şarjör ele geçirildi.

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29 Temmuz günü ise ekipler Kadıköy'e düzenlenen operasyonda ise suç örgütlerine uzun namlulu otomatik tüfek temin ettiği tespit edilen C.C. isimli şüpheli yakalandı. C.C.'nin kendisine polis süsü vererek çakarlı araç kullandığı ve sahte Meclis kartı kullandığı tespit edildi.

Yurtdışından getirdiği parçalarla evini silah atölyesine çevirdiği belirlenen C.C.'nin evinde ve aracında yapılan aramada, 5 adet uzun namlulu otomatik tüfek, tabanca, 7 adet av tüfeği, kurusıkı tabanca, bin 658 adet fişek, 2 bin 500 adet av tüfeği fişeği, 2 adet balistik yelek, 4 adet hücum yeleği, seyyar tepe lambası ve siren tertibatı, 3 adet kısa ve uzun namlulu silahlara ait susturucu, 5 adet piyade tüfeklerine ait olduğu değerlendirilen tüfek namlusu, 13 adet otomatik tüfeklere ait olduğu değerlendirilen tüfek gövdesi, 19 adet otomatik tüfeğe ait olduğu değerlendirilen dipçik, 31 adet tüfek kabzası, tabanca namlusu, 4 adet otomatik tüfeklere monte edilebilen dürbün, 10 adet otomatik tüfeklere monte edilebilen reddot, tabancalara monte edilebilen lazer, 2 adet muşta, 25 adet uzun namlulu tüfek şarjörü, 20 adet tabanca şarjörü, 9 adet av tüfeği şarjörü, silah yapımında kullanılan çok sayıda kısa ve uzun namlulu silahlara ait tüfek mekanizması ve iğne ve namlu koruma parçaları ele geçirildi. M.Y, E.B. ve C.C. isimli 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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