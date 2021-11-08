Evini Atatürk müzesine çevirdi! Tüm saatler 09.05'i gösteriyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıdaSıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıda#Meteoroloji
Ünlü futbolcu ile eşi yeniden mahkemelik oldularÜnlü futbolcu ile eşi yeniden mahkemelik oldular!#Özer Hurmacı
2-2 sonrası Vitor Pereira iddiası Eriyor, şuursuz, görünen o ki...2-2 sonrası Vitor Pereira iddiası! "Eriyor, şuursuz, görünen o ki..."#Fenerbahçe
Türkkanın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğandan telefonTürkkan'ın küfür ettiği şehit ailesine Erdoğan'dan telefon#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Akar tartışmalara noktayı koydu: Mehmetçiğin moralini bozmayalım, tezkere aynı tezkeredirBakan Akar tartışmalara noktayı koydu: Mehmetçiğin moralini bozmayalım, tezkere aynı tezkeredir#Hulusi Akar
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Akşenere: Hanımefendinin yapması gereken vekilliğine son vermekCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akşener'e: Hanımefendinin yapması gereken vekilliğine son vermek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İyi-kötü-çirkin Küfür, yalan, inkar ve itiraf...İyi-kötü-çirkin! Küfür, yalan, inkar ve itiraf...#İYİ Parti
Kağıthanede dehşet dolu dakikalar Ufak ayrıntı hayatını kurtardıKağıthane'de dehşet dolu dakikalar! Ufak ayrıntı hayatını kurtardı#İstanbul
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Rekora ramak kaldı Altın fiyatlarında büyük hareketRekora ramak kaldı! Altın fiyatlarında büyük hareket#Altın
Kripto paralarda rekor hareketi Yatırımcıların cüzdanları doluyorKripto paralarda rekor hareketi! Yatırımcıların cüzdanları doluyor#Bitcoin
İYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa ettiİYİ Partili Türkkan şehit yakınına küfür etmişti... Grup Başkanvekilliğinden istifa etti#İyi Parti
Geceye damga vurdu Cüneyt Çakır VARa giderken...Geceye damga vurdu! Cüneyt Çakır VAR'a giderken...#Fenerbahçe
Eda Ecenin panik anlarıEda Ece'nin panik anları#Eda Ece
İmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilirİmamoğlu pes etmez, Kılıçdaroğlu aday olmayabilir#Ekrem İmamoğlu
HABERLERGündem Haberleri

Evini Atatürk müzesine çevirdi! Tüm saatler 09.05'i gösteriyor

#Atatürk Müzesi#Mukaddes Kokeralp Çırak#Edirne
Evini Atatürk müzesine çevirdi Tüm saatler 09.05i gösteriyor

Edirne'de yaşayan Mukaddes Kokeralp Çırak (83) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisi nedeniyle yaptırdığı Atatürk heykeli ve fotoğraflarıyla evini adete müzeye çevirdi. Evinde tüm saatler, her zaman 09.05'i gösteren Kokeralp, "Her 10 Kasım'da içimiz hep yanık oluyor. Elbette biz de onun yanına gideceğiz. Ne mutlu ki Zübeyde Hanım böyle bir evlat yetiştirmiş. Dünyaya saygı duydurmuş kendisini. Gençlere yalvarıyorum. Atatürk'e karşı saygıları, sevgileri olsun. Atatürk olmasaydı biz bu topraklarımızı kazanamazdık" dedi.

Haberin Devamı

Almanya'dan emekli olduktan sonra 1985 yılında memleketi Edirne'ye dönen 2 çocuk annesi Mukaddes Kokeralp Çırak, yıllardır topladığı Atatürk fotoğraflarını, Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinin duvarlarına asmaya başladı. Çırak, babasından gördüğü Atatürk sevgisini evinin her köşesine yayarak adeta Atatürk Müzesi kurdu. Çırak, son olarak Atatürk'ün sandalyeye oturmuş heykelini yaptırıp evinin baş köşesine koydu.

Gözden Kaçmasın

Atatürk müzesine çevirdiği evinde, tüm saatler 09.05i gösteriyorAtatürk müzesine çevirdiği evinde, tüm saatler 09.05'i gösteriyorHaberin Tüm Görselleri

'O GÜNLERİ ÇOK ÖZLÜYORUM'

Edirne'deki tüm milli bayramlara bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde Atatürk fotoğrafı taşıyarak katılan Çırak, anneannesi ve annesinin Selanik'te Atatürk ile aynı mahallede yaşayıp komşu olduklarını söyledi. Çırak, "Annem Selanik'ten gelme. Annemin evi ile Atatürk'ün evi arasında bir ev varmış. Zübeyde Hanıma komşu anne diyorlarmış, rahmetli Ali Rıza Amcaya da 'dayı' diyorlarmış. Benim dedem de Kazım usta onlara komşu ve kunduracıymış. Babam Makedonyalı, annem Selanikli. Küçüklüğümüzde her bayram her yeri bayraklarla donatırdık. Bayramlarımız bayram gibiydi. Hepsini çok güzel kutluyorduk. O günleri çok özlüyorum" dedi.

Evini Atatürk müzesine çevirdi Tüm saatler 09.05i gösteriyor


'ALMANYA'DA FABRİKADA ATATÜRK'Ü ANDIK'

1965 yılında çalışmak üzere gittiği Almanya'da yaşadığı 10 Kasım anısını hiç unutamadığını söyleyen Çırak, "1965 yılında Almanya'ya gittim. Orada bir fabrikada çalışmaya başladım. Fabrikadaki Alman şefimizin Atatürk'ü çok sevdiğini, onun kitaplarını okuduğunu öğrendik. 9 Kasım'da kendisine gittim ve 'yarın 9'u 5 geçe Atatürk'ün ölüm yıl dönümü, anmak istiyorum' dedim. 2 dakika saygı duruşu yaptık. O günü hiç unutamam" diye konuştu.

Her 10 Kasım'da siyah giyinerek törenlere katıldığını belirten Mukaddes Kokeralp Çırak, "Her 10 Kasım'da kıyafetlerimi hazırlarım. Zafer Bayramı'nda beyazlar giyerim, 10 Kasım'da da siyahlar giyerim. Her 10 Kasım'da içimiz hep yanık oluyor. Elbette biz de onun yanına gideceğiz. Ne mutlu ki Zübeyde Hanım böyle bir evlat yetiştirmiş. Dünyaya saygı duydurmuş kendisini. Gençlere yalvarıyorum. Atatürk'e karşı saygıları, sevgileri olsun. Atatürk olmasaydı biz bu topraklarımızı kazanamazdık" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Evini Atatürk müzesine çevirdi Tüm saatler 09.05i gösteriyor



'BÜTÜN EVİ DOLDURSUNLAR, YİNE DE DOYMUYORUM'

Atatürk’ün fotoğrafları ve figürleriyle donattığı evinin her köşesine, hırsızlık olaylarına karşı kamera düzeneği koydurttuğunu belirten Çırak, "Çok eskiden beri hevesim vardı. Bütün evi Atatürk'le doldursunlar yine de doymuyorum. Çok seviyorum onu. Annemden, babamdan fazla seviyorum onu. Her sabah gelip onun heykelini seviyorum. Korkuyorum onu çalacaklar diye. Sırf bu sevgiden dolayı, çalınmalarına karşı her tarafa kamera koydurdum" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atatürk Müzesi#Mukaddes Kokeralp Çırak#Edirne

BAKMADAN GEÇME!

Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy
Eda Ecenin panik anları

Eda Ece'nin panik anları

#Eda Ece
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco