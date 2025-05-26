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Evini aparta çevirip, üçlü prize gizli kamera yerleştirmiş!

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#Denizli#Üçlü Priz#Gizli Kamera
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2025 13:40

Denizli’de evini aparta çevirip odalardaki üçlü prizlere gizli kamera yerleştiren ev sahibi yapılan ihbar üzerine gözaltına alındı.

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Olay, Denizli’nin Pamukkale İlçesi Kınıklı Mahallesinde Bursa Caddesi altında günlük kiraya verilen apart işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin alt katını bölerek 3 apart dairesine dönüştüren ev sahibi M. F., apart dairelerini günlük olarak kiraya veriyordu.

Evini aparta çevirip, üçlü prize gizli kamera yerleştirmiş

Odalardan birisini kiralayan müşterinin dikkatini duvardaki üçlü prizin içerisinde yanan ışık çekti. Durumdan şüphelenen kiracı odadaki yatağa görecek şekilde konumlandırılmış üçlü prizi sökerek çıkarttı.
Evini aparta çevirip, üçlü prize gizli kamera yerleştirmiş

Üçlü prizin içerisine gizlenmiş kamera ve ona bağlı hafıza kartını bulan kiracı oda içerisindeki ikinci bir üçlü prizi sökünce benzer bir manzara ile karşılaştı. Kiracının durumu ihbar etmesi üzerine iskana polis ekipleri sevk edildi.
Evini aparta çevirip, üçlü prize gizli kamera yerleştirmiş

Polis ekiplerinin diğer iki oda da yaptığı incelemelerde aynı şekilde kurulmuş gizli kamera düzeneklerini olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alına M. F. adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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#Denizli#Üçlü Priz#Gizli Kamera

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