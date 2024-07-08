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Evini 17 kaçak göçmene kişi başı bin liraya kiraladı

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#Konya#Göçmen#Polis
Evini 17 kaçak göçmene kişi başı bin liraya kiraladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 12:39

Konya'da polisin bir eve yaptığı operasyonda Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan ve gözaltına alınan aynı ülke vatandaşı ev sahibi H.A.N.’nin kaçak göçmenlere evini kişi başı bin TL'ye kiraladığı belirlendi.

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Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi’ndeki Suriye uyruklu H.A.N.'nin evinde kaçak göçmenlerin kaldığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, evde Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakaladı. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan ev sahibi H.A.N.'nin, evi kişi başı bin TL'ye kiraladığı belirlendi. Gözaltına alınan H.A.N. hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı. 17 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. (DHA)

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#Konya#Göçmen#Polis

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