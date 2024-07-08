Evini 17 kaçak göçmene kişi başı bin liraya kiraladı

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Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi’ndeki Suriye uyruklu H.A.N.'nin evinde kaçak göçmenlerin kaldığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, evde Suriye uyruklu 17 kaçak göçmen yakaladı. 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan kaydı bulunan ev sahibi H.A.N.'nin, evi kişi başı bin TL'ye kiraladığı belirlendi. Gözaltına alınan H.A.N. hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem başlatıldı. 17 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. (DHA)