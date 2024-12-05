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Evine kurduğu sistemle yetiştirip satıyordu... Jandarma operasyonu ile yakalandı

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#Operasyon#Aydın#Narkotik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 12:43

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evinde iklimlendirme çadırı içerisine kurduğu özel düzenekle skunk yetiştirip, satan M.E.K., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisi sonrası çalışma başlattı. Çalışma sonucu adresi belirlenen şüphelinin evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

Evine kurduğu sistemle yetiştirip satıyordu... Jandarma operasyonu ile yakalandı

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; iklimlendirme çadırı içerisine özel bir düzenek kurularak skunk yetiştirilip, uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı tespit edildi.

Evine kurduğu sistemle yetiştirip satıyordu... Jandarma operasyonu ile yakalandı

Kurduğu özel düzeneğin içerisinde 12 satışa hazır olarak paketlenmiş 110 gram skunk, 83 kök skunk bitkisi, 5 gram kokain maddesi, 2 hassas terazi, 1 esrar öğütme aleti, suçtan elde dildiği değerlendirilen 13 bin 500 TL ve 200 euro para, 1 iklimlendirme çadırı, 7 uyuşturucu imalinde kullanılan cihaz, 11 litre sıvı gübre, 23 metre havalandırma hortumu ve 120 ölçek çubuğu ele geçirildi. M.E.K. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Evine kurduğu sistemle yetiştirip satıyordu... Jandarma operasyonu ile yakalandı

Evine kurduğu sistemle yetiştirip satıyordu... Jandarma operasyonu ile yakalandı

Evine kurduğu sistemle yetiştirip satıyordu... Jandarma operasyonu ile yakalandı

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#Operasyon#Aydın#Narkotik

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