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Evine göz kulak olması için komşusuna anahtarı verdi, hayatının şokunu yaşadı

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#Ankara#Hırsızlık#Mamak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2023 17:03

Akıllara durgunluk veren olay Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşandı. Bir apartmanda yaşayan çift, göz kulak olması için evlerinin anahtarını komşuları olan H.Y. isimli kadına verdi. Komşu H.Y. ise anahtarın kopyasını çıkarttı ve 3 ayda 800 bin TL değerinde altın ve ev eşyası çaldı.

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Mamak ilçesi Peyami Safa Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan çiftin evinde son 3 ayda pek çok kez hırsızlık yaşandı. Süreçte çiftin 800 bin TL değerindeki altınları ve elektrikli diş fırçası gibi ev gereçleri çalındı.

GÜVENLİK KAMERASI TAKTIRILINCA ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin incelemelerinde, evin kapı ve pencerelerinde zorlama olmadığı saptandı. Eve taktırılan güvenlik kamerası incelendi. Hırsızlığı evde olmadıkları sırada göz kulak olması için anahtar verdikleri komşuları H.Y.'nin yaptığı ortaya çıktı.

Evine göz kulak olması için komşusuna anahtarı verdi, hayatının şokunu yaşadı

28 Ekim'de, çift yokken 2 kez eve giren H.Y., güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polise yapılan ihbar üzerine H.Y. gözaltına alındı.

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H.Y.'nin bir süre kendisinde kalan anahtarın kopyasını çıkarıp 3 ay boyunca eve girmeye devam ettiği belirlendi. Çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.Y. dava kapsamında mahkemeye çıkacak. 

Evine göz kulak olması için komşusuna anahtarı verdi, hayatının şokunu yaşadı

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#Ankara#Hırsızlık#Mamak

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