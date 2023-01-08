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Evine gittiği arkadaşı tarafından bıçaklandı

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#Tekirdağ#Bıçaklama#Kavga
Evine gittiği arkadaşı tarafından bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 05:16

Tekirdağ’da evine gittiği ev sahibi arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen şahıs yaralandı.

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Olay, Çorlu ilçesi Çobançeşme Mahallesi Mustafa Kemal 1. sokak üzerindeki bir ikamette meydana geldi. U.K. isimli arkadaşının evine giden O.K. burada henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşadı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, ev sahibi U.K.’nin bıçaklı saldırısı sonrası kasık bölgesinden yaralanan O.K. kanlar içinde kaldı. Can havliyle sokağa kaçan O.K. yere düşerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

POLİS ARACI KAZAYA SÜRÜKLENMİŞTİ

Öte yandan yaralı O.K.’nin yaklaşık 1 hafta önce, Çorlu Hıdırağa Mahallesi’nde dur ikazına uymayan aracın kovalamaca esnasında polis otosunun kaza yapması ve 1 polis memurunun hafif yaralanmasıyla sonuçlanan kaza olayına karıştığı ortaya çıktı. O.K. o günkü ifadesinde sürücünün kendisi olmadığını iddia etmişti.

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#Tekirdağ#Bıçaklama#Kavga

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