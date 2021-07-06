Evine giren tacizciyi son anda farketti

Komşularına sığınan Gülseven, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Bu sırada komşularının yakalamak istediği şüpheli evden çıkarak kaçtı. Meral Gülseven şüphelinin daha önce 2 kez daha evine gelerek kendisini rahatsız ettiğini vurguladı. Geçen yılbaşı gecesi şüpheli F.Y.´nin kapıyı çalarak kendisini pizzacı olarak tanıttığını söyleyen Gülseven, ancak endişelendiği için kapıyı açmadığını belirtti.

ÇOCUĞUM EVDE OLSAYDI KAÇAMAZDIM

Meral Gülseven, beraber yaşadığı 2,5 yaşındaki erkek çocuğunun boşandığı eşinin yanında olduğunu ifade ederek, “Bu kişi o kadar umursamaz o kadar rahat bir şekilde evime girebileceğini hiç düşünemedim. Ben evde tektim ama o an 2,5 yaşındaki oğlum da evde olabilirdi. Çünkü oğlumun odasından evimin içine girdi. Ben o an tek başıma olduğum için kaçabildim ama oğlum da evde olsaydı ben bu adamla yüzleşecektim. Tek başıma olduğum halde yüzleşseydim taciz edebilirdi tecavüz edebilirdi ya da darp edebilirdi. Bu şahsın amacı hırsızlık değildi. Tutuklanmasını istiyorum” dedi. Jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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