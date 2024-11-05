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Evine giren hırsızları kovaladı, birini sokakta böyle yakaladı

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#İstanbul#Bağcılar#İstanbul Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 17:51

Bağcılar’da iki kadın, hırsızlık için girdikleri binada ev sahibine yakalandı. Ev sahibi tarafından kadınlardan biri yakalanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, bugün sabah saatlerinde Yüzyıl Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 2 şüpheli kadın sabah saatlerinde hırsızlık için bir binaya girdi. Ev sahibi Melek Yavuz'u fark eden kadınlar kaçmaya başladı.

Evine giren hırsızları kovaladı, birini sokakta böyle yakaladı

Kadınlardan biri hızla uzaklaşırken, daire sahibi Yavuz tarafından düşürülen A.M. çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Evine giren hırsızları kovaladı, birini sokakta böyle yakaladı

A.M. ekipler tarafından gözaltına alınırken, diğer kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Evine giren hırsızları kovaladı, birini sokakta böyle yakaladı

Evine giren hırsızları kovaladı, birini sokakta böyle yakaladı

 

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#İstanbul#Bağcılar#İstanbul Haberleri

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