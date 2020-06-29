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Gündem
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 29.06.2020 - 15:34,Son Güncelleme:

Evine girdiği komşusunu 6 yerinden bıçakladı

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Evine girdiği komşusunu 6 yerinden bıçakladı
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde E.Ö. (42), evine bıçakla girdiği komşusu Ercan Tokmak'ı (58), 6 yerinden bıçaklayarak yaraladı.

İlçeye bağlı Yenice Mahallesi Değirmen Sokak'ta E.Ö., iddiaya göre, yalnız yaşayan komşusu Erhan Tokmak’ın evine bıçakla girdi. Evde küfürler savuran E.Ö., Tokmak'ı yatakta yatarken rastgele bıçaklayıp, evden ayrıldı. Sesleri duyup gelen komşuları E.Ö.'nün yaralandığını görünce durumu 112 Acil ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan kontrolde göğüs ve kalbi üzerinden 6 bıçak darbesi aldığı belirlenen Tokmak, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tokmak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, E.Ö.'yü evinde suç aleti ile birlikte yakaladı. Soruşturma devam ediyor.

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