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Evine çıkmak istediği engelli asansöründe sıkışıp öldü

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#Burdur#Engelli Asansörü#Asansör
Evine çıkmak istediği engelli asansöründe sıkışıp öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 13:54

Burdur'da evindeki engelli asansörüyle birinci kata çıkmak isterken düşen Melek Çardak (76), başı kabin ile duvar arasına sıkışıp, yaşamını yitirdi.

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Bir süre önce ayağı kırılan Melek Çardak, bugün Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Şirinevler Mahallesi Atilla Caddesi'ndeki evine geldi. Yaklaşık 10 yıldır ayağıyla ilgili sağlık sorunları yaşadığı için evinin dışına engelli asansörü yaptırdığı öğrenilen Melek Çardak, bugün de tekerlekli sandalyeyle binerek, birinci kata çıkmak istedi.

Evine çıkmak istediği engelli asansöründe sıkışıp öldü

Yakınları ise merdivenle çıktı. Asansörün düğmesine basan Melek Çardak, bir anda dengesini kaybedince tekerlekli sandalyeden düştü. Çardak'ın başı asansör kabini ile duvar arasına sıkıştı.

Evine çıkmak istediği engelli asansöründe sıkışıp öldü

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Durumu fark eden yakınlarının haber vermesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Melek Çardak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çardak'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Evine çıkmak istediği engelli asansöründe sıkışıp öldü

Melek Çardak'ın eşiyle birlikte Almanya'dan emekli olduktan sonra Burdur'a yerleştikleri belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Evine çıkmak istediği engelli asansöründe sıkışıp öldü

 

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#Burdur#Engelli Asansörü#Asansör

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