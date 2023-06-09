Evine çıkmak istediği engelli asansöründe sıkışıp öldü

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Bir süre önce ayağı kırılan Melek Çardak, bugün Burdur Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Şirinevler Mahallesi Atilla Caddesi'ndeki evine geldi. Yaklaşık 10 yıldır ayağıyla ilgili sağlık sorunları yaşadığı için evinin dışına engelli asansörü yaptırdığı öğrenilen Melek Çardak, bugün de tekerlekli sandalyeyle binerek, birinci kata çıkmak istedi.

Yakınları ise merdivenle çıktı. Asansörün düğmesine basan Melek Çardak, bir anda dengesini kaybedince tekerlekli sandalyeden düştü. Çardak'ın başı asansör kabini ile duvar arasına sıkıştı.

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Durumu fark eden yakınlarının haber vermesi üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Melek Çardak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çardak'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Melek Çardak'ın eşiyle birlikte Almanya'dan emekli olduktan sonra Burdur'a yerleştikleri belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.