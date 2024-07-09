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Evine çağırdığı temizlikçiye cinsel tacizde bulunmuştu... Tutuklandı

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#Samsun#Cinsel Taciz#Mahkeme
Evine çağırdığı temizlikçiye cinsel tacizde bulunmuştu... Tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 14:30

Samsun'un Atakum ilçesinde evini temizlemesi için çağırdığı F.G. adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen İlhan Karaca (44), tutuklandı.

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Olay, 6 Temmuz’da Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan İlhan Karaca, evini temizlemesi için F.G. ile anlaştı. Karaca, eve gelen F.G.’ye iddiaya göre cinsel tacizde bulundu. Evden kaçan F.G., 2 gün sonra emniyete gidip şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, ifadesinde suçlamaları reddeden İlhan Karaca, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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#Samsun#Cinsel Taciz#Mahkeme

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