×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Evine çağırdığı misafirler dehşeti yaşattı: Balkondan kaçmaya çalışırken yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Tepebaşı#Eskişehir Haberleri
Evine çağırdığı misafirler dehşeti yaşattı: Balkondan kaçmaya çalışırken yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 17:55

Eskişehir’de tartıştığı misafirlerinin bıçakla tehdit ettiği Z.A. isimli kadın, bir alt kattaki balkona inip kaçmaya çalışırken düşüp bacağından yaralandı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüpheli Ş.Y. ile kız arkadaşını, açmadıkları daire kapısını kırarak içeri girip gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde oturan Z.A.’nın evine misafirliğe Ş.Y. ile kız arkadaşı geldi. Bir süre sonra Z.A. ile misafirleri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Ş.Y., mutfaktan aldığı bıçakla Z.A.’yı tehdit etti.

Evine çağırdığı misafirler dehşeti yaşattı: Balkondan kaçmaya çalışırken yaralandı

Korkan Z.A., apartmanın ikinci katındaki daire balkonundan bir alt kata inerek kaçmak istedi. Bu sırada alttaki balkona düşen Z.A. bacağından hafif yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından balkondan indirilen Z.A., ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Evine çağırdığı misafirler dehşeti yaşattı: Balkondan kaçmaya çalışırken yaralandı

Haberin Devamı

Eve misafir olarak geldiği belirtilen Ş.Y. ve kız arkadaşı ise polisin uyarılarına rağmen daire kapısını açmadı. Savcılık talimatıyla polis, daire kapısını kırıp içeri girdi. Dairede bulunan Ş.Y. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen çift, ifadeleri için Polis Merkezi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Evine çağırdığı misafirler dehşeti yaşattı: Balkondan kaçmaya çalışırken yaralandı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Tepebaşı#Eskişehir Haberleri

BAKMADAN GEÇME!