Evine çağırdığı arkadaşını kılıçla rehin aldı! Polis ekipleri, şüpheliyi balkondan girerek etkisiz hale getirdi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2025 09:44

Çorum'da B.Ö. (40), evine çağırdığı arkadaşı S.K'yi (32) kılıçla rehin aldı. Şüpheli B.Ö., balkondan eve giren polis ekipleri tarafından biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre B.Ö. (40), arkadaşı S.K'yi (32) konuşmak için Tekceviz 6. Sokak'taki evine çağırdı.

"KUZENİN GELMEZSE SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

B.Ö, elinde bulunan kılıçla rehin aldığı arkadaşını, aralarında husumet bulunan S.K'nin kuzeninin gelmemesi halinde öldüreceğini söyledi.

S.K'nin telefonla aradığı kuzeninin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı.

POLİS EKİPLERİ BALKONDAN GİREREK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

İkna olmayan şüpheli ile S.K. arasında arbede çıktı. Bu sırada balkondan eve giren polis ekipleri, biber gazı kullanarak zanlıyı etkisiz hale getirdi.

OPERASYON 2 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 2 saat süren operasyonda gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

