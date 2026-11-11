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Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü... 'Bir anlık öfke ile oldu'

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Adana#İnşaat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 10:18

Adana'da iki arkadaşın ortaklığı ölümle sonlandı. 5 milyon lira verdikten sonra yaptıkları işten gelir elde edemeyen Abdullah Gök, arkadaşı Erdal Sağır ile tartışma yaşadı. Sağır'ı konuşmak için evine çağıran Gök, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, 1 Kasım’da saat 03.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işiyle uğraşan Abdullah Gök, bir süre önce ortak iş yapmak için Erdal Sağır’a 5 milyon lira verdi. Para verdiği işten bir gelir elde edemeyen Gök ile Sağır arasında husumet başladı. Sağır, olay günü telefonda tartıştığı Gök’ü konuşmak için evine çağırdı. Taraflar arasında devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Gök, Sağır’ı 20 yerinden bıçakladı.

Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü... Bir anlık öfke ile oldu

POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU

Olayın ardından evden çıkıp, polis merkezine giden Abdullah Gök, “Ortağımı bıçakladım, ölmüş olabilir” diyerek teslim oldu. Adrese giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sağır’ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Eve çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sağır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Sağır’ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Sağır’ın cenazesi toprağa verildi.

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Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü... Bir anlık öfke ile oldu

‘BİR ANLIK ÖFKEYLE BIÇAKLADIM’

Emniyete götürülen şüpheli Abdullah Gök, ifadesinde, “Daha önce birçok kez ortak iş yaptık. Yine bir iş için anlaştık ve 5 milyon lira para verdim. Karşılığını alamayınca paramı istedim ancak vermedi. Evine çağırdığında tartıştık ve bir anlık öfkeyle bıçakladım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Gök, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

 

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#Cinayet#Adana#İnşaat

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