Evine 20 günde 400 sipariş geldi! Kapı zili sürekli çalıyor: 'Hayatın boyunca seninle uğraşacağız'

10 ay önce eşinden ayrılan, kas hastası kızı Melis ve oğlu Eren (11) ile birlikte Nilüfer ilçesindeki 6 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yaşayan Ersan Yalçuva'nın adresine, 20 gün önce siparişini vermediği yemekler gelmeye başladı. Yalçuva, ilk başlarda farklı isimlerin yer aldığı sipariş paketlerinin adreslerinde hata yapıldığını düşündü. Ancak siparişlerin ardı arkası kesilmedi.

Yemek siparişleri, asılsız ihbarlarla devam etti. Kapısını açtığında polis, sağlık ekibi hatta trans bireylerle karşılaşan Ersan Yalçuva, telefonuna farklı numaralardan gelen küfür ve hakaret içeren aramalar ve mesajlarla birlikte savcılığa giderek, suç duyurusunda bulundu. Günde ortalama 20 kez kapısı çalınan Yalçuva'ya vermediği siparişleri getiren motokuryeler ile çağırmadığı halde gelen taksiler, güvenlik kamerasına yansıdı. Yalçuva, binanın önünde yan yana sıralanan motokuryeleri, cep telefonu kamerasıyla da görüntüledi.

Kapısını bazen bir kurye bazen bir polis, kimi zaman sağlık personeli hatta trans bireylerin çaldığını söyleyen Yalçuva, "20 günde adresime 400 sipariş geldi. Sivil polisler, asılsız ihbarla geldi. Olay 20 gün önce başladı. Beni Fas numarasıyla aramaya başladılar. Beni sürekli farklı numaralardan aramaya devam ettiler. Annemden engelli kızıma kadar ağır küfürler etmeye başladılar. 'Hayatın boyunca seninle uğraşacağız' dediler. Bomba ihbarı, silah kaçakçılığı ihbarı da verdiler" dedi.

Sürekli zilin çaldığını ve bakımı ile tedavisini üstlendiği kas hastası kızı Melis Yalçuva'nın sağlığının, bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirten Ersan Yalçuva, "Gelen ihbar ve siparişler, gece vakitlerine kadar sürüyor. Sabah 11.00'de başlayan sipariş ve ihbarlar gece 03.00'e kadar sürüyor. Uyuyamıyoruz" diye konuştu.

'BAKANLIK MÜFETTİŞLERİ EVİME GELDİ'

Kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla polis ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne ihbarda da bulunulduğunu söyleyen Yalçuva, "Buraya gelen hemşireler, sedyelerle yukarı çıkmaya çalışıyor. Farklı mahalleden adresime hayat kadınları da geldi. Aile Bakanlığı müfettişleri de asılsız ihbar üzerine evime geldi, engelli kızıma şiddet uyguladığıma dair. Beni ve kızımı incelediler. Bir sorun olmayınca döndüler. Bıktım ve bir süre Gebze'ye ailemin yanına gittim. O zamanlarda da polis ihbarları ve yemek siparişleri gelmeye devam etmiş" dedi.