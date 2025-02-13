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Evinden çıktıktan sonra haber alınamamıştı: Kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

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#Kemal Aksüzek#Isparta#Keçiborlu
Evinden çıktıktan sonra haber alınamamıştı: Kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 14:29

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 3 gün önce ava gideceğini belirtip, evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 16 yaşındaki Kemal Aksüzek'in cansız bedeni bulundu.

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Keçiborlu ilçesi Kılıç köyünde çobanlık yapan Kemal Aksüzek, 10 Şubat akşamı av tüfeğini de yanına alıp, ailesine ava gideceğini belirterek evden çıktı. Aksüzek'ten haber alamayan ailesi, ertesi sabah kayıp ihbarında bulundu.

Evinden çıktıktan sonra haber alınamamıştı: Kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama çalışmalarında Aydın'dan havalanan jandarmaya ait insansız hava aracı da yer aldı. Çalışmalarda termal dron, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Arama çalışmalarının 3'üncü gününde Kemal Aksüzek'in cansız bedeni bulundu. Kemal Aksüzek'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

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Evinden çıktıktan sonra haber alınamamıştı: Kayıp çocuğun cansız bedeni bulundu

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#Kemal Aksüzek#Isparta#Keçiborlu

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