Evinden çıkmasını isteyen babasına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alındı

İddiaya göre, Halil İbrahim C, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda oğlu Abuzer C. ve yeğeni Mehmet Ali C'nin sopalı ve silahlı saldırısına uğradı. Halil İbrahim C'nin başından sopayla hafif yaralandığı olayda park halindeki bir servis midibüsüne de tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil İbrahim C, gazetecilere, evinden çıkmasını istediği oğlunun buna karşı çıkıp yeğeniyle kendisine saldırdığını ileri sürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Abuzer C. ve kuzeni Mehmet Ali C'yi yakaladı. Zanlılar, Akıncılar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.